Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nun stratejik iş birliğiyle hayata geçirilen "Cesaretin Adı: Kadın" zirvesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ruhunu 9 Mart’ta kentin tarihi dokusuna taşıyor. Projenin vizyoner liderliğini üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, zirve öncesi düzenlenen basın buluşmasında organizasyonun hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek olan bu dev buluşmanın, sadece İzmir için değil, tüm Türkiye için ilham veren bir yankı uyandıracağına inandığını belirten Tugay, kadının toplumdaki kurucu rolünün altını çizdi.

İzmir’in tarihsel mirası kadın cesaretiyle taçlanıyor

Zirvenin kapsamını açıklayan Öznur Tugay, İzmir’in her döneminde kadın emeğinin ve üretiminin şehrin kimliğini şekillendirdiğini vurguladı. 9 Mart saat 09.30’da başlayacak olan etkinliğin, kadınların potansiyelini görünür kılmak adına atılmış somut bir adım olduğunu ifade eden Tugay, organizasyonun bir kutlamadan öte; eşitlik ve dayanışma temelinde yükselen ortak bir gelecek çağrısı olduğunu söyledi. Program dahilinde; kadın liderliğinden yapay zekâ teknolojilerine, toplumsal cinsiyet dengesinden medyadaki kadın temsiline kadar geniş bir yelpazede kritik başlıklar masaya yatırılacak. Kamu ve sivil toplumun bu denli güçlü bir paydaşlıkla bir araya gelmesi, toplumsal dönüşümün en önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilir bir ilham sistemi hedefleniyor

Öznur Tugay, zirvenin bir sefere mahsus bir etkinlik olmadığını, aksine kadınlara umut verecek ve onları cesaretlendirecek sürekliliği olan bir "ilham sistemi" kurmayı amaçladıklarını dile getirdi. Kadınların eşit koşullarda varlık gösterdiği bir dünyanın çok daha adil ve üretken olacağını savunan Tugay, 9 Mart’ta kurulacak her temasın geleceği şekillendireceğini belirtti. İzmir’in güçlü kadın profilinin tüm ülkeye örnek teşkil edeceğini söyleyen Tugay, farkındalık yaratma stratejilerinin ilk ayağı olan bu programla, kadınların toplumsal hayattaki yerini sağlamlaştırmak adına kararlı bir yol haritası izleyeceklerini kaydetti.

Türk Medeni Kanunu’nun 100. Yılında anlamlı mesajlar

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, 2026 yılının Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yıl dönümü olması sebebiyle bu zirvenin tarihi bir misyon taşıdığını hatırlattı. Bir asırlık süreçte kat edilen mesafeye rağmen hala aşılması gereken "görünmez duvarlar" olduğunu ifade eden Güneş, ekonomik kalkınmanın ancak kadınların karar mekanizmalarında eşit temsiliyle mümkün olabileceğini savundu. Zirvenin; iş dünyası, akademi, sanat ve medya dünyasından isimleri bir araya getirerek somut çözüm önerileri üreteceğini belirten Güneş, programın akşamında düzenlenecek iftar buluşmasıyla birlik ve beraberlik mesajlarının perçinleneceğini sözlerine ekledi.

Girişimcilik ekosisteminde kadın imzası

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep ise İzmir’in girişimcilik atmosferini kadın gücüyle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Kurulun 280’den fazla markalaşmış üyesiyle büyük işlere imza attığını hatırlatan Celep, zirvede ağırlanacak olan öncü kadınların hikâyelerinin yeni girişimcilere yol göstereceğini ifade etti. Kadının toplumdaki kurucu ve taşıyıcı rolünün her geçen gün daha da belirginleştiğini gururla takip ettiklerini söyleyen Celep, "Kadın varsa yarın var" sloganıyla tüm halkı 9 Mart’ta bu cesaret dolu milada ortak olmaya davet etti.