TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk bölümünde etkili bir performans ortaya koyan Menemen FK, yakaladığı galibiyet ve yenilmezlik serileriyle dikkat çekti.

Düşüş öncesinde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, bu çıkışla play-off hattında önemli bir avantaj elde etmişti.

Ancak 21. haftada deplasmanda Isparta 32 Spor karşısında alınan mağlubiyet, sarı-lacivertliler için kırılma noktası oldu. Bu yenilgiyle birlikte takımın yükselen grafiği tersine döndü.

Peş peşe kayıplar geldi

Isparta 32 Spor mağlubiyetinin ardından toparlanmakta zorlanan Menemen FK, Muşspor, 68 Aksaray Belediyespor, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

Bu süreçteki tek puan ise Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmadan gelen beraberlikle alındı. Son 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, üst sıralarla arasındaki mesafenin açılmasına engel olamadı.

Bilal Kısa yönetiminde zorlu süreç

Teknik sorumluluğunu Bilal Kısa’nın yaptığı Menemen FK, yaşadığı puan kayıpları sonrası 39 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.

Play-off hattında yer alan rakiplerinin gerisine düşen sarı-lacivertliler, sezonun kalan bölümünde yeniden üst sıralara tutunmayı hedefliyor.

Takımın son haftalarda özellikle savunmada yaşadığı hatalar ve hücum hattındaki üretkenlik sorunu, alınan kötü sonuçların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Hedef Güzide Gebze Spor maçıyla yeni sayfa

Menemen FK, bu hafta sahasında play-off mücadelesi veren Güzide Gebze Spor Kulübü’nü ağırlayacak. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmayı hem de yeniden üst sıralar için iddialı konuma gelmeyi amaçlıyor.

Teknik heyet ve futbolcular, bu karşılaşmayı sezonun dönüm noktalarından biri olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet hasretine son vererek yeni bir sayfa açmak istiyor.

Play-off yarışı kızışıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta puan tablosu her hafta değişirken, Menemen FK için kayıpların telafisi giderek zorlaşıyor.

39 puanla 9. sırada yer alan İzmir temsilcisi, play-off hattına yeniden yaklaşabilmek için kalan haftalarda istikrarlı bir performans ortaya koymak zorunda.