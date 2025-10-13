Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Alaçatı Windfest 2025, renkli görüntülerle sona erdi. Rüzgâr sörfçülerinin buluşma noktası Alaçatı’da beş gün süren festival, ödül töreniyle noktalandı.

Rüzgârın kalbi Alaçatı’da buluştu

Çağla Kubat Windsurf Akademi tarafından organize edilen Alaçatı Windfest 2025, Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Rüzgâr sörfünün kalbi olarak kabul edilen Alaçatı’da beş gün boyunca süren festival, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Festivalin finalinde düzenlenen törende, başarılı sporcular ödüllerine kavuştu. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve Çeşme Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yavuz Yaşar’ın katıldığı törende, sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Çeşme Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ise geceye renk kattı.

Başkan Denizli: “Alaçatı’nın rüzgârı, denizi sizlerle güzel”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Alaçatı Windfest’in her geçen yıl büyüyen bir organizasyon haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Alaçatı’nın rüzgârı, denizi sizlerle güzel; doğamızın kıymetini bilen bu harika çocuklarla güzel. Her sene bu festivali emek emek büyüten Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü’ne, emeği geçen herkese ve bu heyecana ortak olan tüm ailelere gönülden teşekkür ediyorum.”

Spor, doğa ve turizm bir arada

Festival boyunca düzenlenen yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupalarını aldı. Katılımcılar ve izleyiciler, renkli görüntülerle Alaçatı Windfest 2025’i unutulmaz bir etkinlik haline getirdi. Çeşme’nin spor, doğa ve turizmi bir araya getiren en önemli organizasyonlarından biri olan festival, coşku ve dostluk atmosferi içinde tamamlandı.