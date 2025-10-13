Son Mühür/ Beste Temel- Vodafone Sultanlar Ligi’nin 2025-2026 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelen Aras Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sporun birleştirici gücünü toplumsal farkındalıkla birleştiren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kulüp, yaz aylarında Ege Bölgesi’nde çıkan orman yangınlarında büyük bir özveriyle görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini onurlandırdı. Karşılaşma öncesinde tüm izleyicilerin coşkulu alkışları eşliğinde sahaya davet edilen itfaiye personeline şükranlarını sunmak amacıyla özel bir plaket takdim edildi.

Sultanlar Ligi maçı öncesi unutulmaz seremoni

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun açılış haftası, 12 Ekim’de oynanan mücadelelerle tamamlandı. Ligin önemli karşılaşmalarından biri, Aras Spor Kulübü ile güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana arasında Alsancak Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Spor müsabakasının heyecanı başlamadan hemen önce, Aras Spor Kulübü Yönetimi, geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında cansiperane çalışmalar sergileyen İzmir İtfaiyesi’ne yönelik jestiyle takdir topladı. İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve beraberindeki bir grup itfaiyeci, tüm seyircilerin ayakta alkışladığı bir seremoniyle parkeye davet edildi ve hizmetlerinden dolayı plaketle onurlandırıldı.

Plaket takdimini gerçekleştiren isim, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın oldu. Seremoni sırasında İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz da bir jest yaparak, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin tecrübeli kaptanı Eda Erdem Dündar ile Aras Spor Kulübü kaptanı Hazal Selin Uygur’a İzmir İtfaiyesi’nin flamasını takdim etti. Korkmaz, bu anlamlı hediyeleşme ile her iki takıma da başarılı ve sakatlıksız bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Başkan Korkmaz: “Tertemiz bir İzmir için gece gündüz çalışıyoruz”

Maç öncesi düzenlenen seremonide duygusal bir konuşma yapan İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, sporculara ve kulüplere başarı dileklerini iletti. Korkmaz, "Şehrimizin temsilcisi olan takımımıza ve Fenerbahçe’ye kazasız belasız, çok başarılı bir sezon temenni ediyorum. Bu kıymetli şehrin halkı, kendi itfaiye teşkilatına sonsuz bir güven beslemektedir. Bizler de bu değerli güveni en üst düzeyde tutmak adına her gün büyük bir gayretle ve var gücümüzle çalışıyoruz," ifadelerini kullandı. Konuşmasını, İzmir halkına olan taahhütlerini yineleyerek sonlandıran Korkmaz, "Yeşili, toprağı, havası ve suyu tertemiz bir İzmir vizyonu için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz," diyerek itfaiye erlerinin kentin güvenliği ve doğası için gösterdiği sürekliliğin altını çizdi.