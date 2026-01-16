Son Mühür- İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nin kuzeyinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgârın bugün (16 Ocak 2026) akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde olacağı belirtildi.

Fırtınanın etkileri ve süresi

Fırtınanın Pazar (18 Ocak 2026) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yetkililer, deniz ulaşımında aksamalara karşı vatandaşları ve ilgili kurumları uyardı.

Rüzgar hızı sınıflandırması

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre rüzgarın şiddeti ve sınıflandırması şu şekilde:

Kuvvetli Rüzgar: 10,8 – 17,1 m/s (39–61 km/saat) – 6-7 Bofor

Fırtına: 17,2 – 20,7 m/s (62–74 km/saat) – 8 Bofor

Kuvvetli Fırtına: 20,8 – 24,4 m/s (75–88 km/saat) – 9 Bofor

Tam Fırtına: 24,5 – 28,4 m/s (89–102 km/saat) – 10 Bofor

Yetkililer, özellikle denizcilik faaliyetlerinde bulunanların dikkatli olmasını ve olası olumsuzluklara karşı önlem almasını tavsiye ediyor.