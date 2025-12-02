Dizinin yapım ekibi, gerçek mekanları tercih ederek hikayenin otantikliğini koruyor. Özellikle kuaför salonu sahneleri Etiler'de belirlenen bir binada kaydediliyor. Çekimler, Boğaz hattı ve sahil bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu mekanlar, karakterlerin duygusal dönüşümünü destekleyen bir fon oluşturuyor.

Rüya Gibi Dizisi Çekim Mekanları Neler?

Rüya Gibi'nin çekimleri, İstanbul'un farklı dokularını bir araya getiriyor. Kenar mahalle sahneleri için eski İstanbul sokakları seçiliyor. Bu bölgeler, hikayenin başlangıçtaki mütevazi hayatını yansıtıyor. Karakterlerin günlük etkileşimleri, dar sokaklarda doğal bir akış kazanıyor.

Lüks güzellik merkezi sahneleri ise modern semtlerde hayat buluyor. Etiler ve Kadıköy gibi alanlar, dizinin yükselen temposuna uyum sağlıyor. Kuaför salonu, Etiler'deki San Kuaför binasında çekiliyor. Bu mekan, hikayenin kilit noktalarından birini barındırıyor.

Boğaz hattı ve sahil bölgeleri, romantik sahnelerde ön plana çıkıyor. Nostaljik sokaklar, duygusal derinlik katıyor. Yapım ekibi, bu lokasyonları teknik kolaylık için kapalı setlerle destekliyor. Çekimler, şehrin dinamizmini yakalıyor.

Rüya Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dizinin ana çekim merkezi İstanbul olarak belirleniyor. Çeşitli semtler, hikayenin katmanlarını zenginleştiriyor. Etiler, Kadıköy ve Boğaz çevresi, sık kullanılan lokasyonlar arasında yer alıyor. Bu seçimler, izleyicilere şehrin çok yüzünü gösteriyor.

Kapalı setler, iç mekan sahneleri için devreye giriyor. Lüks mekanlar, kiralanan gerçek binalarda kaydediliyor. Sahil ve sokak çekimleri, doğal ışık avantajından faydalanıyor. Yapım süreci, şehrin trafiğine uyum sağlayarak ilerliyor.

Çekim takvimi, haftalık bölümlere göre planlanıyor. Oyuncular, semtler arası geçişlerle set hayatını sürdürüyor. Bu yöntem, dizinin prodüksiyon kalitesini yükseltiyor. İstanbul'un enerjisi, ekrana yansıyor.

Rüya Gibi Dizisi Çekimleri Nasıl Yapılıyor?

Yapım ekibi, profesyonel bir yaklaşımla mekanları seçiyor. Gerçek lokasyonlar, hikayenin inandırıcılığını artırıyor. Teknik ekipler, izinler ve lojistik düzenlemeleri titizlikle yönetiyor. Çekimler, gün ışığı saatlerinde yoğunlaşıyor.

Kapalı setler, yağışlı havalarda alternatif sunuyor. Kuaför gibi spesifik sahneler, önceden hazırlanmış mekanlarda tamamlanıyor. Oyuncular, semtlerin kültürel dokusuna uyum sağlıyor. Bu süreç, dizinin görsel estetiğini güçlendiriyor.

Prodüksiyon, TMC Film imzasıyla ilerliyor. Yönetmen Selim Demirdelen, mekan seçimlerinde hikayenin ruhunu ön planda tutuyor. Çekimler, sezon boyunca devam ediyor. İzleyiciler, İstanbul'un gizli köşelerini keşfediyor.