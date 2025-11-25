Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı resmi site ve haber ajansları, Buravov'un görevine devam ettiğini belirtiyor. Kalachev adı, bazı sosyal medya paylaşımlarında geçse de, teyit edilmiş bir belge veya açıklama bulunmuyor. Diplomatik atamalar genellikle resmi duyurularla netleşiyor ve şu an için böyle bir gelişme kaydedilmedi.

Aleksandr Kalachev Kimdir

Aleksandr Kalachev 1980 yılında doğdu. 2002 yılında Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu. İngilizce ve Norveççe biliyor. Temmuz 2019'da 1. Sınıf Diplomat rütbesi aldı.

2002 yılından beri diplomatik görevlerde bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı merkez ofisinde ve yurt dışında çeşitli roller üstlendi. Şubat 2017'de Genel Sekreterlik Daire Başkanı olarak atandı. Bu pozisyon, bakanlığın idari koordinasyonunu yönetiyor.

Kariyeri boyunca Avrupa ülkeleriyle ilişkilerde çalıştı. Norveççe bilgisi, İskandinav ülkeleri odaklı görevlerde fayda sağladı. Diplomatik rotasyonlarda adı geçse de, İstanbul ataması teyit edilmedi.

Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov Kimdir

Andrey Buravov, 1962 Moskova doğumlu bir diplomat. 1986'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun oldu. Kariyerine SSCB ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda başladı, ardından Ankara Büyükelçiliği'nde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. 2008-2013 arası Elçi-Müsteşar olarak çalıştı, 2013-2019 döneminde ise Dışişleri Bakanlığı'nda 4. Avrupa Ülkeleri Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Ağustos 2019'dan itibaren İstanbul Başkonsolosu olarak atandı. İngilizce bilen Buravov, evli ve bir çocuk babası. Görev süresi boyunca Montrö Sözleşmesi, Ukrayna krizi ve Suriye gelişmeleri gibi konularda açıklamalar yaptı. Haziran 2025'te Rusya Günü resepsiyonunda Türkiye'nin dengeli dış politikasını övdü.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Görev ve Sorumlulukları

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunuyor. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ illerini kapsıyor. Rus vatandaşlarının pasaport yenileme, doğum, evlilik ve vize işlemlerini yönetiyor. Türk vatandaşları için Rusya vizesi başvurularını aracı kurumlar üzerinden kabul ediyor.

Konsolosluk, hafta içi 08.30-11.30 saatleri arasında vize randevularını işliyor. Acil durumlar için +90 530 941 03 68 hattı hizmet veriyor. 2025 tatil günleri arasında Rus bayramları ve resmi tatiller yer alıyor. Başkonsolosluk, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de destekliyor, kültürel etkinlikler düzenliyor.

Diplomatik kadro değişiklikleri, uluslararası ilişkilerde rutin bir süreç. Şu anki bilgilerle Buravov'un görevde kaldığı netleşiyor. Yeni atamalar için resmi duyurular takip edilmeli. İstanbul Başkonsolosluğu, Karadeniz ve Boğazlar politikalarında da etkili bir konumda duruyor. Vatandaşlar, konsolosluk işlemlerini e-randevu sistemiyle yürütüyor.