Tereyağı fiyatlarındaki artış, piyasada taklit ürünlerin çoğalmasına zemin hazırladı. Uzmanlara göre, tüketiciler dikkat etmediği takdirde bitkisel yağ karışımlarını gerçek tereyağı zannederek tüketebiliyor. Bu nedenle ambalajdan erime testine kadar bir dizi yöntemin bilinmesi büyük önem taşıyor.

Etiket bilgisi ürünü tanımak için ilk adımdır

Gıda mühendisleri, gerçek tereyağının ambalajında mutlaka “%100 süt yağı”, “krema” veya “pastörize tereyağı” ifadelerinin bulunması gerektiğini belirtiyor. Etiket üzerinde “bitkisel yağ”, “karışım”, “sürülebilir yağ” ya da “yağ karışımı” gibi ibarelerin yer alması, ürünün tereyağı olmadığını açık biçimde gösteriyor.

Ayrıca mevzuata göre tereyağı ifadesi yalnızca süt yağından üretilmiş ürünlerde kullanılabildiği için etiket kontrolü tüketicinin en sağlam başvuru noktası oluyor.

Soğukta sertleşmeyen ürünlerde risk daha yüksektir

Gerçek tereyağı buzdolabından çıkarıldığında sert ve katı bir yapıya bürünür. Ancak bitkisel yağ bazlı karışımlar yumuşaklığını korur ve kolayca sürülür. Uzmanlar, bu durumun ürün içeriğinde bitkisel yağ veya emülgatör bulunduğuna işaret ettiğini vurguluyor. Soğukta değişmeyen kıvam, tüketici için önemli bir uyarıcı kabul ediliyor.

Tavada erime davranışı sahte ürünü ele verir

Evde uygulanabilecek basit testler arasında en etkili yöntemlerden biri tavada erime davranışını gözlemlemek.

Bir çay kaşığı tereyağı tavaya bırakıldığında:

Gerçek tereyağı hızla eriyor, hafifçe köpürüyor ve kısa sürede altın sarısı bir renk alıyor.

Sahte tereyağı ise geç eriyor, su salabiliyor ve yağ-su ayrışması oluşturan bir görüntü ortaya çıkıyor.

Ayrıca gerçek tereyağının ısınmasıyla yayılan yoğun süt kokusu, karışım ürünlerde yağlı ve yapay bir kokuya dönüşüyor.

Tat ve renk de önemli ipuçları sunar

Tereyağının tadı doğal olarak hafif tuzlu ve süt kremasına yakın bir lezzet taşır. Sahte ürünler ise ağır, nötr ya da yağlı bir tat bırakır. Renk açısından bakıldığında gerçek tereyağı açık sarı ile altın tonları arasında değişirken, bitkisel yağ karışımları daha soluk ve homojen renkte görülür.

Uzmanlardan fiyat uyarısı tüketiciyi korumayı hedefliyor

Gıda uzmanları, piyasanın çok altında fiyatla satılan ürünlerin dikkatle incelenmesini öneriyor. Süt yağı maliyetleri dikkate alındığında, gerçek tereyağının belirli bir fiyat aralığının altına düşmesinin şüphe uyandırması gerektiği belirtiliyor.

Evde uygulanabilecek basit gerçeklik testi pratik sonuç verir

Bir parça tereyağını oda sıcaklığında bekletmek de hızlı sonuç veren yöntemler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre:

Gerçek tereyağı yumuşarken yüzeyde yağlı bir tabaka oluşturuyor.

Bitkisel karışımlar ise sulu bir görünüm kazanıyor ve formunu koruyamıyor.

Bu basit gözlem bile sahte ürünleri kısa sürede ayırt etmeye yardımcı oluyor.