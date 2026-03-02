Son Mühür - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu’daki çatışmalar çerçevesinde Rusya’nın İran yönetimiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bölgedeki gelişmelere ilişkin bugün uluslararası telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Moskova’nın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından durumu kapsamlı şekilde analiz edeceğini ve müzakere sürecine dair değerlendirmelerde bulunacağını belirten Peskov, “Çalışmalar Rusya’nın çıkarları doğrultusunda sürüyor. Korunması gereken ulusal çıkarlarımız var. Rusya, ABD ile müzakerelere hâlâ açık” ifadelerini kullandı.

Saldırılar nasıl başladı?

Cumartesi günü ABD ve İsrail, başkent Tahran dahil İran’daki çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenledi. Saldırıların altyapıda hasara ve sivil kayıplara yol açtığı bildirildi. İran ise buna karşılık İsrail toprakları ile Orta Doğu’daki ABD askeri tesislerini hedef alan misilleme saldırıları başlattı. Karşılıklı askeri hamlelerle bölgesel kriz yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya taşındı.

Söz konusu saldırılar, Washington ile Tahran arasında İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen görüşmelere rağmen gerçekleşti. Taraflar son olarak 26 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelmişti. Yaşanan gelişmeler, diplomatik sürecin askeri hamlelerin gölgesinde kaldığı yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Hamaney öldürüldü

Saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Tahran yönetimi ülke genelinde 40 günlük yas ilan etti. Hamaney’in ölümü, yalnızca İran iç siyasetinde değil, bölgedeki güç dengeleri açısından da önemli ve uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Moskova'dan tepki

Vladimir Putin, Hamaney suikastını “insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlali” olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD ve İsrail’in saldırılarını kınayarak gerilimin derhal düşürülmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.