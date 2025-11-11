Son Mühür- Rus lideri Putin'in ekibinin en önemli parçalarından biri olan Dışişleri Bakanı Lavrov'un koltuğunun sallandığına dair iddialar güçleniyor.

Geçtiğimiz hafta Kremlin'deki önemli bir toplantıya Sergey Lavrov'un katılmaması, perde arkasında neler oluyor sorularını beraberinde getirdi.

The Guardian'da yer alan bir analiz habere göre deneyimli dışişleri bakanı, Kremlin'de yapılan ve Vladimir Putin'in yetkililere nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin teklifler hazırlamaları talimatını verdiği oturumda bulunmayan tek daimi güvenlik konseyi üyesiydi.

Kommersant gazetesi, Lavrov'un yokluğunun anlık gelişen bir olay değil önceden kararlaştırılan bir gelişme olduğunu öne sürdü.

G20 zirvesi heyetine alınmadı...



75 yaşındaki Lavrov'un, Güney Afrika'da yapılacak G20 zirvesine Rusya heyetinde yer almaması ve yerine daha alt düzey bir yetkilinin atanması da Lavrov'un siyasi geleceğine dair kuşkuların artmasına neden oldu.



Lavrov'un Putin'le arasının bozulduğu yönündeki söylentiler sorulduğunda Kremlin Sözcüsü Peskov bu söylentileri "tamamen asılsız" olarak nitelendirerek, "dikkat etmeye gerek olmadığını" ve "her şeyin yolunda olduğunu" söylemişti.

Putin'le Lavrov'un arasındaki iplerin gerildiğine dair söylentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Budapeşte'de Rus liderle yapmayı planladığı zirveyi aniden iptal etmesinin ardından ortaya çıkmıştı.

1972 yılında Sovyet dışişleri bakanlığına katılan kariyer diplomat Lavrov, 2004 yılından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor.