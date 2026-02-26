Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya devam edeceğiz!"

Türkiye'nin diğer ülkeler tarafından takip edildiğinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği birçok atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar, ekonomik olarak ilerlemesinde daha itibarlı bir ülke olmasında siz gençler önemli bir yere sahip. Biz de enerji ve potansiyelimizi enerjinizi en üst seviyede kullanabilmeniz için en büyük destekçiniziz. Gençlerimizin huzurla güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya devam edeceğiz." dedi.

"Siz bu milletin istikbalisiniz!"

"Siz bu milletin istikbalisiniz. Büyük ve güçlü Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. İnanıyorum ki her biriniz aşkla, heyecanla cennet vatanımıza hizmet edeceksiniz. Türkiye'nin gençleri olarak sevgiyle, kardeşlikle bu ülkenin geleceğini sizler kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizin özyurdunuzdur. Sizler her biriniz bu milletin özbezöz evlatlarısınız. Hiç kimse kendi topraklarınızda kılık kıyafetinizden, inancınızdan dolayı kimse size parmak sallayamaz. Sizden size emanet edilen Türkiye'yi daha üst seviyeye çıkarmanızı istirham ediyorum."