İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, Boğaz’daki Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlendiği iddia edilen partilerle ilgili yeni gelişmeyle genişledi. Soruşturma kapsamında çalışan personelin uyuşturucu test sonuçlarına bir yenisi eklendi.

Garsonun test sonucu açıklandı

Daha önce barmen, şoför, temizlik görevlisi ve aşçının testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Son olarak yalının servis personelinde görev yapan garsonun da test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgiye göre, laboratuvar incelemesi sonucunda garsonun da uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Yalıda düzenek ve sahte para iddiası

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Boğaz’daki yalıda yapılan aramalarda çeşitli noktalarda uyuşturucu madde kullanımına yönelik düzenekler bulundu. Ayrıca operasyonda sahte dolar ele geçirildiği iddia edildi.

Partilerin uzun süreli ve yüksek katılımlı organizasyonlar olduğu, bazı etkinliklerin 48 saate kadar sürdüğü öne sürüldü.

Personel itirafçı oldu

Soruşturma kapsamında ifade veren çalışanların, etkinliklerde özel ağırlama yapıldığını ve organizasyonların yoğun katılımlı geçtiğini anlattığı belirtildi. Garson dahil olmak üzere personelin tamamının etkinliklere ilişkin bilgi verdiği ve itirafçı statüsünde ifade sunduğu öğrenildi.

Soruşturma derinleşiyor

Yetkililer, elde edilen yeni test sonuçlarının dosyaya eklendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Yalıda düzenlenen partilere katılan diğer kişilerle ilgili incelemelerin de devam ettiği ifade edildi.