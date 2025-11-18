Son Mühür- Kremlin, Rus temsilcilerin 19 Kasım'da Türkiye'de yapılacak Ukrayna görüşmelerine katılmayacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirme müzakerelerini yeniden canlandırmak amacıyla Çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini söylemişti.

Temmuz ayında İstanbul'da bir araya gelen Kiev ile Moskova heyetleri arasında binlerce savaş esiri ve şehit askerlerinin naaşlarının takasıyla sonuçlanan bir dizi görüşme gerçekleştirilmişti.



Zelenskiy, Kiev'in ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden sağlamak için de çalıştığını söyledi.

Türkiye 2022'den beri mücadele veriyor...



Hem Rusya hem de Ukrayna ile dostane ilişkiler sürdüren NATO üyesi Türkiye, 2022'den bu yana savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin ana mekanı olmuştu.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayır, yarın Türkiye'de Rus temsilci olmayacak. Şimdilik bu temaslar Rus katılımı olmadan gerçekleşiyor." dedi.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi ve Zelenskiy'in görüşmelerine katılması bekleniyor.

Zelenskiy, Türkiye'deki görüşmeler hakkında, "Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliğidir" mesajı vermişti.

