Son Mühür- Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin 7 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada Çin'in Tayvan'a olası bir müdahalesinin sonuçları olur açıklaması iki ülke arasındaki iplerin gerilmesine neden olmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Japonya sözlerini geri almazsa sonuçlarına katlanır" mesajı verirken Çin donanmasına ait gemiler, Japon karasularında boy göstermişti.

Tansiyonun düşeceğine dair ilk sinyal Çin'den geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile yaptığı telefon görüşmesinde "üst düzey temaslardan" bahsetti ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya'nın yeni başbakanı Sanae Takaichi arasında olası bir görüşmenin sinyalini verdi.



APEC zirvesinde görüşmüşlerdi...



Japonya'nın yeni Başbakanı Takaichi, Ekim ayında Güney Kore’nin Gyeongju kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk kez bir zirve gerçekleştirmişti.