Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye geldi. Palam Havalimanı’nda Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından kırmızı halı töreniyle karşılanan Putin, ardından resmi araçla kent merkezine geçti.

Gündemde ekonomi ve savunma işbirliği

Putin’in Hindistan ziyareti, 2021’den bu yana ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor. İki lider, özellikle ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma ve uzay alanındaki işbirliğini masaya yatıracak. Görüşmelerde, Sukhoi Su-57 savaş uçağının ortak üretim projeleri de ele alınacak.

Üst düzey temaslar ve forum

Ziyaret kapsamında Putin, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile de bir araya gelecek. Ayrıca, Hindistan-Rusya İş Forumu düzenlenerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenecek. Putin’e bu ziyaretinde Rus hükümetinden üst düzey yetkililer ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri eşlik ediyor.