Son Mühür- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her yıl düzenlenen ve çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan Noel dilek kartlarını okuma etkinliğinde dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Moskova’da yaşayan 8 yaşındaki Andrey’in dünya küresi talebini içeren mektubunu kameralar önünde okuyan Lavrov, hediyeyi ulaştıracaklarının sözünü verirken kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti.

"Nihai sınırlar netleşsin diye..."

Bakan Lavrov, küçük Andrey’in masumane isteğine karşılık olarak espri ile diplomatik söylemi harmanlayan bir yorumda bulundu. Küre üzerindeki sınırların güncelliğine atıfta bulunan Lavrov, "Andrey, 8 yaşında ve Moskova’da yaşıyor; bir dünya küresi istiyor. Nihai sınırlar küre üzerinde netleşsin diye belki biraz bekleriz, ama mutlaka hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, özellikle bölgedeki güncel jeopolitik süreçler ve sınır tartışmaları bağlamında pek çok farklı yorumu beraberinde getirdi.

Diplomatik bir metafor mu, noel esprisi mi?

Geleneksel Noel ağacından seçtiği dilek kartlarını teker teker inceleyen tecrübeli diplomatın, dünya küresi üzerinden yaptığı bu vurgu, siyaset uzmanları tarafından Rusya’nın dış politika vizyonuna dair sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi. Lavrov’un "sınırların netleşmesi" vurgusu, uluslararası arenada süregelen harita güncellemelerine bir gönderme olarak nitelendirilirken, Bakan’ın rahat ve özgüvenli tavrı video kaydındaki en çarpıcı detay olarak öne çıktı.

Hediyenin kısa sürede ulaştırılması bekleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Lavrov’un sözünü verdiği hediye, 8 yaşındaki Andrey’e en kısa sürede ulaştırılacak. Her ne kadar Lavrov "biraz bekleriz" diyerek mevcut duruma imalı bir yaklaşım sergilemiş olsa da, küçük çocuğun heyecanla beklediği dünya küresinin Noel tatili bitmeden teslim edilmesi planlanıyor. Bu samimi ancak bir o kadar da tartışılan diyalog, Lavrov’un kariyerindeki ilginç anektodlar arasında şimdiden yerini aldı.