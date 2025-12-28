ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Kanada’da Başbakan Mark Carney ile bir araya geldi. Trump ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde Carney ile ikili görüşmenin ardından Avrupalı liderlerle ortak bir telefon görüşmesi planlayan Ukraynalı lider, Rusya’nın barış çabalarına ağır saldırılarla cevap verdiğini söyledi.

"Oysa biz barış istiyoruz"

Carney ile birlikte basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı eleştirerek, "Rusya, 500’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve onlarca füze ile çok ağır bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı, bir kez daha Rusya’nın barış çabalarımıza verdiği yanıt olmuştur. Bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış istemediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Oysa biz barış istiyoruz." diye konuştu.

"Rusya'nın da istekli olması gerekiyor"

Basına yapılan ortak açıklamada Kanada Başbakanı Mark Carney, "Devlet Başkanı Zelenskiy’in liderliğinde adil ve kalıcı bir barışın mümkün olmasına yönelik koşullar oluşuyor. Fakat bunun olması için Rusya’nın da buna istekli olması gerekiyor. Ancak Kiev’e yönelik saldırılar ve gece boyunca tanık olduğumuz barbarlık, bu zor dönemde Ukrayna’nın yanında olmamızın ve adil ve kalıcı bir barış ile gerçek bir yeniden inşa süreci için gerekli koşulları oluşturmamızın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.