Son Mühür- Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'a Japonya'nın verdiği destek başını ağrıtmaya devam ediyor.

Kısa bir süre önce koltuğa oturan Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi'nin 7 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada, Çin'in demokratik olarak yönetilen Tayvan'a olası bir saldırısının Tokyo'dan askeri bir tepkiye yol açabileceğini söylemesinin ardından daha da şiddetlendi.



Çin Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir gemi birliğinin Pazar günü Senkaku Adaları sularından "hakları koruma devriyesi" için geçtiğini açıkladı.

Bu sözler Pekin'de öfkeli bir tepkiye yol açtı ve Takaichi'nin sözlerini bir şekilde geri çekmesini beklediğini gösterdi.

Çin Tayvan'ı kendi toprağı görüyor...



Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve Japon topraklarından sadece 110 km (68,35 mil) uzaklıkta bulunan adanın kontrolünü ele geçirmek için güç kullanma olasılığını dışlamıyor. Tayvan hükümeti ise Pekin'in egemenlik iddialarını reddediyor.

Takaichi'nin açıklamalarından bu yana Japonya, Çin'in artan baskısıyla karşı karşıya kaldı. Çin'in Osaka Başkonsolosu, "Dışarı çıkan kirli kafa kesilmelidir" yorumunu yaptı ve Tokyo'dan resmi bir protesto geldi.



Japonya'ya uyarı geldi...



Bunun üzerine Pekin, iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Japonya büyükelçisini çağırdı ve Çin Savunma Bakanlığı, Japonya'nın herhangi bir müdahalesinin başarısızlığa mahkum olduğunu açıkladı.





Tayvan'da endişeli bekleyiş...



Üç Çinli havayolu şirketi, cumartesi günü Japonya'ya yapılan uçak biletlerinin ücretsiz olarak iade edilebileceğini veya değiştirilebileceğini söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Pazar sabahı yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde adanın etrafında faaliyet gösteren 30 Çin askeri uçağı ve yedi donanma gemisi tespit edildiğini bildirdi.