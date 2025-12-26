Son Mühür- Rusya ve Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden sıcak çatışmalarda gelinen nokta, barış için kimin ne kadar taviz vereceği sorusunun cevabına bağlı görünüyor.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış için kimi toprak tavizine sıcak bakıyor.

Rusya'nın önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelen Putin'in Donbas'ta pazarlığa kapalı olduğu ancak şu an Rus kontrolünde olan bazı bölgelerin takas için masada olmasına açık kapı bıraktığı öğrenildi.



20 maddelik plan masada...



Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Miami'de hafta sonu yapılan görüşmelerde 20 maddelik bir planı sonuçlandırmaya bir adım daha yaklaştığını söylemişti.



Ancak Zelenskiy, Ukrayna ve ABD'nin, Ukrayna'nın hala kontrolünde olan Donbas bölgelerini Rus güçlerine devretmesi veya Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinin geleceği konusunda ortak bir zemin bulamadığına dikkat çekmişti.

Rus medyasına göre, Rusya 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın tamamını, Donbas'ın yaklaşık yüzde 90'ını, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerinin yüzde 75'ini ve Kharkiv, Sumy, Mykolaiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinin küçük kısımlarını kontrol ediyor.



Avrupa'nın en büyük nükleer santrali...



Kommersant'a göre Putin, iş adamlarıyla yaptığı görüşmede Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya nükleer santrali konusunu da gündeme getirdi.

Kommersant gazetesine göre Putin, nükleer santralin Rusya-ABD ortaklığıyla yönetilmesinin görüşüldüğünü söyledi.



Kommersant'ın haberine göre Putin ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin santralin yakınlarında kripto para madenciliğiyle ilgilendiğini ve santralin Ukrayna'ya kısmen tedarik sağlamak için kullanılması gerektiğini söyledi.