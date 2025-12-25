Son Mühür - Powerball Product Group’un açıklamasına göre, ABD’nin Arkansas eyaletinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, 46 hafta üst üste devreden Powerball’da 1,817 milyar dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

1,817 milyar dolarlık büyük ödülü kazandı

Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar 4, 25, 31, 52, 59 ve 19 olarak duyuruldu. Önünde 2 seçenek var Kazanan kişi, vergiler düşüldükten sonra 834,9 milyon dolarlık tek seferlik ödeme veya 30 yıla yayılan yıllık taksitli ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Powerball tarihinin en büyük ikramiyesi, Kasım 2022’de California eyaletinde kazanılan 2,04 milyar dolarlık ödül olmuştu. En büyük üçüncü ikramiye ise geçen Eylül ayında Missouri ve Texas eyaletlerinde paylaşılan 1,787 milyar dolar olmuştu. ABD’nin 45 eyaletinde oynanan Powerball’da kazanma şansının 292,2 milyonda bir olduğu ifade ediliyor.