Son Mühür- Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, İzmir’de Nâzım Hikmet’in yaşamını, sanatını ve dünya çapındaki etkisini konu alan “ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi” sergisini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve ev sahipliğinde, Folkart’ın yapımcılığında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan sergiyi ziyaret eden Vershinin’e Folkart Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Metin Sancak, serginin direktörü Ünal Ersözlü ve küratörü M. Melih Güneş eşlik etti. Sergiyi gezen Vershinin, ziyaretinin ardından anı defterini imzaladı.

“Nazım Hikmet önemli bir edebiyatçı”

Sergiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vershinin, Nâzım Hikmet’in yalnızca Türkiye ve Rusya’da değil, dünya çapında tanınan önemli bir edebiyatçı olduğunu söyledi. Serginin, Nâzım Hikmet’in modern edebiyat üzerindeki etkisini ortaya koyduğunu belirten Vershinin, şairin Türkiye, Rusya ve diğer ülkelerin kültür ve sanat hayatındaki izlerinin görülebildiğini ifade etti. Vershinin, serginin Nâzım Hikmet’in sanat alanındaki etkisini anlamak açısından da önemli olduğunu belirterek, “İzmir’de bu güzel sergiyi ziyaret etmekten çok memnun oldum. Nâzım Hikmet’in yalnızca Rusya’da ve Türkiye’de değil, dünya çapında ünlü bir isim olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Sergi şairin insani yönünü görme fırsatı sunuyor”

Nâzım Hikmet’in kişiliğine de dikkat çeken Vershinin, serginin şairin insani yönünü görme fırsatı sunduğunu söyledi. Vershinin, Nâzım Hikmet’in büyük bir vicdana sahip olduğunu belirterek, dünya üzerinde bıraktığı etkinin sergide de görülebildiğini ifade etti. Nâzım Hikmet’in yaşamının ve eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Vershinin, Türkiye’de, Rusya’da ve dünyanın farklı ülkelerinde yetişen gençlerin Nâzım Hikmet’in yaşamını, eserlerini ve tarihte bıraktığı izi bilmesi gerektiğini söyledi. Büyükelçi Vershinin, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.