Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar doğrultusunda, 14 Eylül 2026 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütlerinin finans, iletişim ve insan kaynağı ağlarına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda ülke genelinde 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

81 ilde 148 eş zamanlı baskın

78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, çetelerin örgüt içindeki yapılarını deşifre etmek, para akışını kesmek ve lojistik imkanlarını sonlandırmak için 148 farklı adrese operasyon yapıldı.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda sadece suç fiilleri değil; örgütlerin dijital haberleşme ağları, kara para aklama mekanizmaları ve sosyal medya üzerinden eleman temin etme yöntemleri de mercek altına alındı.

Yetkililer, operasyonların temel amacının suç örgütlerinin sokaklardaki faaliyetlerini engellemek ve çocukların internet ortamında suça sürüklenmesinin önüne geçmek olduğunu bildirdi.

Soruşturmalar; örgüt kurma ve yönetme, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme ve yaralama, yağma, tehdit, şantaj, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, kaçakçılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlar üzerinden yürütülüyor.

İzmir’de Arabacı ve Sayal gruplarına eş zamanlı operasyon

İzmir’deki operasyonda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri eş zamanlı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, sosyal medya platformlarında gençleri suça ve silaha özendiren paylaşımları takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, Yunanistan’da cezaevinde olan Sercan Sayal’ın liderliğini yaptığı örgütün propagandasını yürüten 4 şüpheli ile tutuklu bulunan Necati Arabacı’nın örgütünü öven 3 şüphelibelirlendi. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 220/8. maddesi uyarınca işlem yapıldı.

Sosyal medyada silahlarla paylaşım yaptığı belirlenen 8 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan 30 kişi de operasyon kapsamına alındı. Düzenlenen baskınlarda belirlenen 45 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde silah ve mühimmat ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda el konulan malzemeler şu şekilde sıralandı;

9 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca şarjörü

4 adet ruhsatsız av tüfeği

524 adet fişek ve 12 adet kartuş

30 adet sentetik uyuşturucu hap

1 adet pala ve kilitli silah parçaları

Gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.