İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

"Türkiye Yüzyılı'nın inkişafına katkıda bulunacak nesil yetiştiriyoruz"

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" sözünü hatırlattı. Yahşi, "850 bin öğrencimiz, 50 bin öğretmenimiz ve okul çalışanımızla köklerinden güç alan, çağın ufkunu kuşanan ve insanı merkeze alan bir eğitim anlayışını geleceğe taşıyoruz. Sınıflarımızda aklı merakla, fikri cesaretle, yeteneği irfanla şekillendireceğiz" dedi.

"Teknolojiyi kullanın ama sizi kullanmasına izin vermeyin"

Öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Yahşi, teknolojinin bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Gençlerin geleceğin mimarı olacağını vurgulayan Yahşi, "Önünüzde sınırları yeniden çizilen bir dünya var. Çağı yakalamak kadar çağa yön verecek bir iradeye sahip olmak da mühimdir. Teknolojiyi kullanın ama teknolojinin sizi kullanmasına izin vermeyin. Dünyayı tanıyın ama kendi hikâyenizi unutmayın" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde velilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocukların dijital tuzaklardan korunması gerektiğine dikkat çekti. Çocukları yasaklarla değil güçlü bağlarla korumanın önemine değinen Yahşi, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın zihinlerini esir alan dijital tuzaklara, ekran bağımlılığına ve ruhu körelten zararlı alışkanlıklara karşı güçlü bir kalkan olmak hepimizin vazifesidir. Çocuklarımızı korkuyla değil bilinçle koruyalım. Onlara ekranın ötesinde bir hayat; sanal dünyanın ötesinde gerçek dostluklar, üretmenin ve paylaşmanın güzelliğini gösterelim."