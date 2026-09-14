Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi İZENERJİ’de sağlık raporları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 79 işçi, hak arama mücadelelerini İzBB’nin Kültürpark’taki çalıma alanına taşıdı. Şirket yönetiminin davadan feragat edilmesi karşılığında alacakların 4 taksitte ödenmesi yönündeki uzlaşma teklifini reddeden işçiler, bugün saat 12.00’de Kültürpark Basmane Kapısı önünde aileleriyle birlikte bir basın açıklaması yaptı.

“Mağduriyet giderilmelidir”

Basın açıklamasını okuyan, işten çıkarılan Çağdaş Aslan, “Rapor gerekçesiyle işten çıkarılan 79 çalışanın mağduriyeti giderilmelidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ve bir rapor gerekçe gösterilerek işlerine son verilen 79 çalışan olarak, yaşadığımız mağduriyetin kamuoyunun bilgisine sunulması ve haklarımızın korunması amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Yıllarca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne emek veren, görevlerini yerine getiren ve alın teriyle çalışan bizler, ortaya konulan raporun ardından haksız ve adaletsiz olduğunu düşündüğümüz bir işten çıkarma süreciyle karşı karşıya kaldık. Burada temel sorumuz açıktır: Çalışanların iş güvencesini, emeğini ve geleceğini doğrudan etkileyen bir süreç hangi somut, objektif ve hukuka uygun gerekçelere dayanmaktadır? Bir raporun varlığı, tek başına insanların yıllardır sürdürdüğü çalışma hayatlarının sona erdirilmesini ve aileleriyle birlikte ekonomik ve sosyal açıdan mağdur edilmelerini haklı gösteremez. Her bir çalışanın durumu ayrı ayrı değerlendirilmeden, savunma ve adil değerlendirme hakları gözetilmeden alınan kararların kabul edilmesi mümkün değildir. Bizler ayrıcalık istemiyoruz. Sadece hakkımızı, emeğimizi ve adaleti istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Haksızlığa karşıyız”

Durumun yeniden objektif bir şekilde değerlendirilmesini talep eden işçiler, “İşten çıkarılan 79 kişinin her birinin arkasında bir aile, çocuklar, yılların emeği ve büyük bir gelecek kaygısı bulunmaktadır. Alınan karar yalnızca çalışanları değil, onların ailelerini de doğrudan etkilemektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine çağrımız açıktır: İşten çıkarılan 79 çalışanın durumunun yeniden ve objektif biçimde değerlendirilmesini, çalışanların savunma ve hukuki haklarının eksiksiz şekilde gözetilmesini, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini, hukuka, liyakate, emeğe ve adalete uygun bir çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı değiliz. Bizler haksızlığa karşıyız. Tek talebimiz, emeğimizin ve yıllardır verdiğimiz hizmetin yok sayılmaması; haklarımızın hukuk çerçevesinde korunmasıdır. Yetkilileri ve kamuoyunu, 79 çalışanın yaşadığı mağduriyete duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu süreçte tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ve hakkımızı demokratik ve hukuki yollarla aramaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. İşimize, emeğimize ve hakkımıza sahip çıkıyoruz” dedi



“10 yıldır yevmiyemizden emeğimizi alan sendika bugün yanımızda değil”

Basın açıklamasının ardından Son Mühür’e konuşan işçiler, " 3 ay disiplinde kaldık, o süreçte kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar, yapamadılar. 6 aydan beri biz bu sıkıntıyla beraberiz. Sendika bekleyin, bekleyin dedi. Neyi bekleyeceğiz. Bizim evimize 3 aydan beri ekmek girmiyor. Sendikanın tavrı pasif. Sesimizi duyurduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir hamlesi oldu. Gelin 4 taksit verelim dedi. 79 kişi içinden bazı arkadaşlarımız sendikaya haklarını almaya gitti. Biz gitmedik. Biz işimizi geri istiyoruz. DİSK Genel İş İzmir 2 ve 11 No’lu Şube’de örgütlüyüz. Sendika bizim yanımızda değil. 10 senedir bizim brüt yevmiyemizden emeğimizi alan sendika bugün bizim yanımızda değil. Haklarımızı helal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.