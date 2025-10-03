Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet personelinin atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin önemli yenilikleri açıkladı. Yerlikaya, ilk kez uygulamaya konulan “Görev Puanı Sistemi” ile atamalarda adalet ve kurumsal ihtiyaçların ön planda tutulacağını bildirdi.

Görev Puanı Sistemi devreye alındı

Bakan Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte Görev Puanı Sistemi’ne geçildiğini duyurdu. Yerlikaya, bu uygulamanın atamalarda daha şeffaf ve hakkaniyetli bir süreç sağlayacağını ifade etti.

Standart kadro çalışması 2025’te tamamlanacak

Yerlikaya, emniyet teşkilatında personel dağılımını daha verimli hale getirmek amacıyla standart kadro çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda 2025 yılı sonunda çalışmaların tamamlanacağını, ardından ikinci şark göreviyle ilgili düzenlemelerin kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Mazeret atamaları her aya çekildi

Bakan Yerlikaya, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi nedeniyle atama süreçlerinde yeni bir uygulamaya gidildiğini hatırlattı.

Önceki yıllarda yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının bu yıl itibarıyla her ay yapılmaya başlandığını, bu uygulamanın da devam edeceğini dile getirdi.

“Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz”

Emniyet mensuplarının taleplerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, “Suç ve suçlularla mücadeleyi 365 gün aralıksız sürdüren kahraman polislerimizin çalışma şartları, üzerinde titizlikle durduğumuz konuların başında geliyor.

Her mesele için özenli bir çalışma yürütüyoruz. Zamanı geldiğinde hep birlikte sonuçları göreceğiz” ifadelerini kullandı.