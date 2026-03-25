Sezona Evrensel Heper yönetiminde başlayan İzmir temsilcisi, ilk haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik değişikliğe gitti. İlk 5 maçta beklentilerin altında kalan Bucaspor 1928, Heper ile yollarını ayırarak yeni bir arayışa yöneldi.

Bu süreçte göreve getirilen Tolga Doğantez, takımın başında ilk galibiyet sevincini yaşatsa da istikrar sağlayamadı.

Üst üste gelen mağlubiyetler sonrası sarı-lacivertli yönetim, 51 yaşındaki teknik adamla da yollarını ayırma kararı aldı.

Özcan Sert ile kötü seri devam etti

Teknik direktörlük görevine getirilen 34 yaşındaki Özcan Sert de Bucaspor 1928’e beklenen etkiyi yapamadı. Sert yönetiminde 6 lig maçına çıkan İzmir ekibi, bu karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Bu süreçte galibiyet elde edemeyen sarı-lacivertliler, hem puan kayıplarını sürdürdü hem de alt sıralardan kurtulma fırsatını değerlendiremedi.

Bucaspor 1928 son sırada

Ligde 15 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928, düşme hattından çıkmak için kritik bir sürece girdi. Alınan kötü sonuçlar sonrası taraftarın da endişesi artarken, takımın bir an önce toparlanması gerektiği vurgulanıyor.