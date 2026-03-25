SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda büyük infial yaratan "dijital şantaj" davasında yeni gelişmeler yaşandı. Akrabası S.S.’nin ahlaksız tekliflerini reddettiği için mahrem fotoğrafları WhatsApp gruplarında paylaşılan M.A., maruz kaldığı sistematik saldırıya karşı geri adım atmıyor. Genç kadın, yaşadığı kabusun ardından kendisine ulaşan yüzlerce kadının sesi olmak için hukuk savaşını "onur mücadelesine" dönüştürdü.

"Bakanlık Bu Dosyaya Müdahil Olmalı"

Yaşadığı ağır travmaya rağmen dik duruşunu bozmayan M.A., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na seslenerek destek istedi. Bu saldırının sadece şahsına değil, kadın onuruna ve aile kurumuna yapıldığını vurgulayan M.A., "Bu bir dijital suikasttır. Bir kadını, en yakın bildiği akrabası eliyle toplumdan silmeye çalışıyorlar. Devletimin yanımda olduğunu hissetmek istiyorum. Bakanlığın bu davaya müdahil olması, sadece benim için değil, benzer tehditler altında susmak zorunda kalan binlerce kadın için umut olacaktır" dedi.

Kadınlardan Destek Yağdı: "Telefonlarım Hiç Susmuyor"

Haberin duyulmasının ardından gördüğü dayanışmanın kendisine güç verdiğini ifade eden mağdur kadın, "Olay yargıya taşındıktan sonra Türkiye’nin her yerinden kadınlar bana ulaştı. 'Yalnız değilsin', 'Senin suçun yok, failin suçu var' dediler. Bu destek bana gösterdi ki; şer odakları beni karanlığa gömmek istese de, kadın dayanışması beni ayağa kaldırdı. Artık sadece kendim için değil, şantajla sindirilmeye çalışılan her kadın için bu yolu sonuna kadar yürüyeceğim" dedi.

Hukuk Mücadelesinde Kararlılık Mesajı

Avukatı Kürşat Bıyık aracılığıyla mahkemeye sunduğu taleplerin arkasında duran M.A., faillerin en ağır cezayı alana kadar pes etmeyeceğini belirtti. Dijital delillerin ve HTS kayıtlarının gerçeği gün yüzüne çıkaracağını ifade eden genç kadın, "Rıza savunmasıyla bu suçun üstünü örtemeyecekler. Bir görüntüye sahip olmak, onu bir silah gibi kullanma hakkı vermez. Adalet tecelli edene kadar durmayacağım" diyerek kararlılığını gösterdi.