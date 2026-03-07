Son Mühür / İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumsal yapıdaki hayati önemine ve medeniyetin gelişimindeki öncü rollerine dikkat çekti. Vali Elban, mesajının sonunda tüm kadınlara sağlık ve huzur dolu bir gelecek temennisinde bulunarak kadınların toplumsal refahın temeli olduğunu vurguladı.

Vali Elban, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü; emeğin, cesaretin, sabrın ve umudun anlam kazandığı özel bir gündür. Bugün, hayatın her alanında iz bırakan kadınların mücadelesini, azmini ve insanlığa kattıkları değeri saygıyla hatırlama günüdür. Kadın; yalnızca bir ailenin değil, bir toplumun da en güçlü dayanağıdır. Vicdanın, merhametin ve üretkenliğin taşıyıcısı olarak medeniyetin gelişimine yön verir. Eğitimden bilime, sanattan ekonomiye, siyasetten spora kadar uzanan geniş bir alanda bilgi üreten, ilham veren ve değişimin öncüsü olan kadınlar; toplumların ilerlemesinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Tarih boyunca en zorlu dönemlerde sorumluluk üstlenen, gerektiğinde vatanı için fedakârlıktan kaçınmayan kadınlarımız; bugün de çalışkanlıkları, kararlılıkları ve başarılarıyla geleceğe umut olmaya devam etmektedir. Güçlü iradeleri ve inançlarıyla yalnızca kendi hayatlarını değil, toplumun yarınlarını da şekillendirmektedirler. Öte yandan biliyoruz ki kadınların maruz kaldığı her haksızlık, insanlığın ortak vicdanında derin bir yara açmaktadır. Şiddetin, ayrımcılığın ve fırsat eşitsizliğinin gölgesinde kalan her hayat, daha adil bir dünya için sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Kadınların emeklerinin karşılığını aldığı ve karar alma süreçlerinde güçlü biçimde yer aldığı bir toplum; huzurun ve refahın en sağlam temelidir. Eğitimli, özgüveni yüksek ve cesur kadınların yetişmesi ise yarınlarımızın en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin bağımsızlığı ve geleceği uğruna hayatlarını feda eden kadın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere sevgisi, zarafeti ve fedakârlığıyla hayatı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."