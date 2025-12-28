Son Mühür - İspanyol basınından Mundo Deportivo, sabah saatlerinde yayımladığı bir haberde, Al-Nassr forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun menajerlerine talimat vererek Inter Miami’ye transfer olmak ve Arjantinli yıldız Lionel Messi ile aynı takımda forma giymek istediğini öne sürdü.

Haberde, Cristiano Ronaldo’nun futbolculuk kariyerini noktalamadan önce, kariyeri boyunca kıyaslandığı Lionel Messi ile aynı takımda oynamak ve ardından emekli olmak istediği öne sürülmüştü. Ancak tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve şaka amaçlı yapıldığı ortaya çıktı.

Futbolseverlere büyük şok

İspanya’da 28 Aralık tarihinin 1 Nisan Şaka Günü’ne benzer bir anlam taşıdığı, dolayısıyla söz konusu haberin de bir şakadan ibaret olduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından futbolseverler, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.