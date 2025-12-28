Son Mühür- 2017'de Anthıny Joshua'nın Ukrayna'nı efsanevi boksörü Vitali Kiliçko'yla Dünya ağır Sıklet Kemeri için ringe çıktığında, Jake Paul YouTuber olarak yaşamını sürdüren bir isimdi.

Kader ikiliyi 2025'in Aralık ayında Miami'de sonucu merakla beklenen bir karşılaşmaya kadar getirdi.

Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Jake Paul karşısında son maçını 14 ay önce yapmasına rağmen eski Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Anthony Joshua'nın çok net üstünlük kurmayı başardı.



Maçın altıncı raundunda Jake Paul'un çenesini iki yerden kıran yumrukla nakavt eden Joshua, hem 92 milyon dolar hem de dünya genelinde milyonlarca yeni takipçi kazandı.

Netflix'de yayınlanan karşılaşmanı 33 milyon hanede merakla takip edildiği açıklandı.

Bu kulvarda 2024'de dünyanın nefesini tutarak izlediği efsanevi şampiyon Mike Tyson'la Jake Paul'un yaptığı maç yer alıyor.



Hangi maç ne kadar izlendi?



Mike Tyson-Jake Paul maçının zirvede yer aldığı listenin ikinci sırası 41 milyon izlenmeyle Canelo ve Crawford'un kapışması yer alıyor.

Jake Paul-Anthony Joshua'nın 33 milyon izlenmeyle üçüncü sıradan girdiği listenin dördüncü sırasında Meyweather'ın Pacqugıa ile beşinci sırasında ise McGregor ile kapışması bulunuyor.