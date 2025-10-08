Ronaldo’nun servetinin büyük kısmı, kariyerinin son döneminde transfer olduğu Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr’dan aldığı maaştan geliyor. 2023’te imzaladığı sözleşme kapsamında, Ronaldo yıllık yaklaşık 200 milyon dolar vergiden muaf maaş ve ikramiye geliri elde ediyor. Bunun yanı sıra 30 milyon dolarlık imza bonusu da aldı.

Ronaldo, sahadaki başarılarının yanı sıra sponsorluk anlaşmalarıyla da büyük gelir elde etti. Nike ile yaptığı on yıllık anlaşma yılda 18 milyon dolar kazandırırken, Armani ve Castrol gibi markalarla yaptığı iş birlikleri de net servetine 175 milyon dolardan fazla katkı sağladı.

Kazancı dudak uçuklattı

Ronaldo, 2002–2023 yılları arasında profesyonel kariyerinden 550 milyon dolardan fazla maaş kazandı. Bu gelir, onu futbol tarihinin en çok kazanan oyuncusu haline getirdi. Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi dev kulüplerle geçirdiği yıllar, Ronaldo’nun servetini önemli ölçüde artıran dönüm noktaları oldu.

Nereye yatırım yaptığı belli oldu