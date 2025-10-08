Son Mühür - Cristiano Ronaldo, 40 yaşında 1,4 milyar dolarlık servetiyle futbol tarihinde bir ilke imza attı. Bloomberg Milyarderler Endeksi, Portekizli yıldızın dünyanın ilk milyarder futbolcusu olduğunu duyurdu.
Al-Nassr sözleşmesi ile servet kazandı
Ronaldo’nun servetinin büyük kısmı, kariyerinin son döneminde transfer olduğu Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr’dan aldığı maaştan geliyor. 2023’te imzaladığı sözleşme kapsamında, Ronaldo yıllık yaklaşık 200 milyon dolar vergiden muaf maaş ve ikramiye geliri elde ediyor. Bunun yanı sıra 30 milyon dolarlık imza bonusu da aldı.
Ronaldo, sahadaki başarılarının yanı sıra sponsorluk anlaşmalarıyla da büyük gelir elde etti. Nike ile yaptığı on yıllık anlaşma yılda 18 milyon dolar kazandırırken, Armani ve Castrol gibi markalarla yaptığı iş birlikleri de net servetine 175 milyon dolardan fazla katkı sağladı.
Kazancı dudak uçuklattı
Ronaldo, 2002–2023 yılları arasında profesyonel kariyerinden 550 milyon dolardan fazla maaş kazandı. Bu gelir, onu futbol tarihinin en çok kazanan oyuncusu haline getirdi. Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi dev kulüplerle geçirdiği yıllar, Ronaldo’nun servetini önemli ölçüde artıran dönüm noktaları oldu.
Nereye yatırım yaptığı belli oldu
Portekizli yıldız, yatırım konusunda eski İsviçre bankacısı Marques’ten danışmanlık alıyor. Marques’in yönettiği yatırım şirketi, 2018’den bu yana 1,4 milyar euroluk bir varlık portföyü oluşturdu. Ronaldo öncelikli olarak Portekiz’deki girişimlere yatırım yapıyor. Uzun süredir yakın dostu olan Miguel Santos ile 2024’te Lisboa Racket Center’ı satın alan Ronaldo, ayrıca CR7 markası, otel zinciri, spor salonları ve medya yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ancak bu girişimler, servetinin ana kaynağını oluşturmuyor.
Ronaldo'yu Messi takip ediyor
Bloomberg verilerine göre, Ronaldo’nun en yakın rakibi Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 600 milyon dolardan fazla maaş geliri elde etti. Inter Miami ile yıllık 20 milyon dolar garantili maaş alan Messi, ayrıca Apple ile gelir paylaşımı anlaşmaları da yaptı. Ancak Messi’nin kazancı, aynı dönemde Ronaldo’nun gelirinin yalnızca yaklaşık onda biri seviyesinde kaldı.