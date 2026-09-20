Son Mühür- Her MYK öncesi siyasi kulisleri hareketlendiren ''MYK'da değişim sinyalleri'' haberleri bu kez çok daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Kadına şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Berhan Şimşek'ten boşalan koltuk için Kılıçdaroğlu şu ana kadar herhangi bir tercihte bulunmamıştı.

MYK'ya girebilmek için hamle yapan isimler arasında, CHP'deki parti içi iktidar savaşında hem üçüncü bir yol çabası içinde olan Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Oğuz Kaan Salıcı'nın da bulunduğu konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdroğlu'nun MYK'ya dışarıdan bir aday atamaya ise şu an için soğuk baktığı belirtiliyor.

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Atasever Yüzer, Genel Merkez kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya kadar mevcut MYK'yla göreve devam etme planları olduğunun konuşulduğuna dikkat çekti.



Kılıçdaroğlu'nun kafasında ne var?



Mevcut MYK'ya dışarıdan yeni bir isim atamaya sıcak bakmadığı belirtilen Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki planda MYK'daki görev tanımlamalarında değişime gitmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Orhan Sarıbal'ın yerine örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturması beklenen isim Cemal Canpolat olduğu belirtiliyor.



Sarıbal yerine Canpolat...



38.Olağan kurultayın öncesinde CHP İstanbul il başkanlığı kongresini kaybeden Cemal Canpolat'ın yeni başlayan kongre sürecinde örgüt tecrübesi nedeniyle tercih edileceği konuşuluyor.



Nalbantoğlu'nun koltuğu sallanıyor...



İzmir'in MYK'daki temsilcileri arasında yer alan Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu'nun koltuğa veda etmesi gündemde.

Genel sekreterlik için Kılıçdaroğlu'na talepte bulunan isimler arasında kurultayda genel başkanlık yarışına girebilecek isimler arasında sayılan Oğuz Kaan Salıcı'nın da olduğu belirtiliyor.

