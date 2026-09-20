Şirketin spor kulübü tarafından düzenlenen halı saha turnuvasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden çalışanın ölümü, hukuki süreçte iş kazası olarak tescillendi.

Ailenin açtığı tazminat davasında yerel mahkemenin verdiği karar ise Yargıtay tarafından kusur dağılımındaki usulsüzlükler sebebiyle bozuldu. Halı sahalarda artan ölüm vakaları açısından kritik bir emsal niteliği taşıyan olayda yargılama tekrar yapılacak.

Özel bir şirkette görevli olan S.Ö., kurum içerisindeki spor kulübünün organize ettiği halı saha futbol turnuvasında müsabaka sırasında aniden fenalaştı.

Sahada ilk yardım ekibi ve ambulans bulunmaması sebebiyle mesai arkadaşları tarafından en yakın hastaneye ulaştırılan işçi, kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaklaşık üç ay süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından inceleme başlatan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), organizasyonun şirket faaliyeti doğrultusunda gerçekleşmesi nedeniyle vefatı resmi kayıtlara "iş kazası" olarak işledi.

Hayatını kaybeden işçinin yakınları, organizasyon alanında acil tıbbi müdahale imkanlarının ve sağlık ekibinin bulundurulmadığını gerekçe göstererek işveren ve spor kulübü derneği aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davalı taraf ise iddiaları reddederek davanın reddini talep etti.

Davaya bakan İş Mahkemesi, toplanan deliller ve bilirkişi heyeti raporu doğrultusunda kararını verdi. Rapor; davalı işverene %60, hayatını kaybeden işçiye %20 kusur yüklerken, kalan %20'lik oranı "kaçınılmazlık ilkesi" kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, aile lehine toplamda 400 bin lirayı aşan tazminata hükmetti.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya üst mahkemeye taşındı. İncelemeyi tamamlayan Yargıtay, kusur oranının belirlenmesinde ve sorumlulukların paylaştırılmasında hukuki hatalar yapıldığını belirterek bararı bozdu.

Kalp krizine bağlı ölümlerde kişinin sağlık yapısının ve yaşam tarzının tek tek analiz edilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, karar metninde şu ifadelere yer verdi:

"Kalp krizi nedeniyle vefat olayında bünyesel faktör değerlendirmesi yapılmasının gerekmesine ve bünyesel faktör oranının işveren kusuruna eklenmesinin mümkün bulunmamasına rağmen usulüne uygun olmayan kusur raporunda yüzde 20 oranındaki kaçınılmazlık değerlendirmesinin yapılması hatalıdır.

Yüzde 20 oranındaki kusurun işveren kusuruna eklenmesi de hatalı olmuştur. Son olarak iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında sorumluluğu bulunduğu tespit edilen kişi veya kişilerin kusur oranlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekirdi.

Mahkemece yüzde 60 oranındaki işverene verilen kusur oranının yönetmelik hükmü gerekçe gösterilmek suretiyle kusur oranı ayrıştırması yapılmaksızın davalı spor kulübü derneğine atfedilmesi de hatalıdır.

Mahkemece yapılacak iş, öncelikle kurumdan sorulmak suretiyle var ise rücu dosyasının getirtilmesi ile müteveffanın vefatından önce kalp damar hastalığı ile kalp krizini tetikleyecek nitelikte bir rahatsızlığı olup olmadığıdır.

Bu hususta tedavi görüp görmediği konusunda tarafların ibraz edeceği kayıtlar ile SGK Medula sisteminden araştırma yapmak, davacıda olumsuz yaşam şekli, beslenme tarzı, genetik faktör ile sigara kullanımı gibi etkenlerin olup olmadığı var ise bu gibi durumların olayın gerçekleşmesi üzerindeki etkisi hususındaki deliller toplanmalıdır.

Toplanacak bu delillerle beraber somut ölüm olayının gerçekleşmesinde işyeri şartları, yaşam şekli, bünyesel faktör ile olay anındaki etkenler bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Kusur raporunun düzenlenmesi için dosyanın kardiyolog hekimin de yer aldığı, A sınıf İş güvenliği uzmanlarının bulunduğu heyete tevdi ederek, olayın gerçekleşmesinde tarafların kusur oranları ayrı ayrı belirlenmesi ile bünyesel faktörün etkisini belirleyici mahiyette rapor aldırmak, alınacak bu raporla beraber dosyadaki verileri değerlendirmektir.

Usuli kazanılmış hakları da gözeterek oluşacak sonuca göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir."