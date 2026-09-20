Son Mühür- Geo Mapped platformunun Birleşmiş Milletler verilerine dayandırarak hazırladığı Avrupa Hayat Memnuniyeti Haritası kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplam 10 puan üzerinden gerçekleştirilen değerlendirmede, kıta genelinde Doğu ile Batı arasındaki yaşam standartları farkı bir kez daha tablolara yansıdı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, 5,3 puanla Avrupa’da hayat memnuniyeti en düşük ikinci ülke oldu.

Kuzey ülkeleri zirvedeki yerini korudu

Açıklanan verilere göre listenin ilk sırasında 7,8 puanla Finlandiya yer aldı. İskandinav coğrafyasındaki yüksek yaşam standartları diğer ülkelere de yansıdı; Danimarka ve İzlanda 7,5 puanla ikinci sırayı paylaştı. İsveç 7,3 puan alırken, Norveç ve Hollanda 7,2 puanla üst sıralardaki yerini aldı.

Batı ve Orta Avrupa’da tablo istikrarlı

Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde hayat memnuniyeti puanlarının genel olarak 6,5 ile 7,1 bandında seyrettiği görüldü. Lüksemburg 7,1 puanla öne çıkarken, İsviçre 7 puan aldı. Almanya, İrlanda ve Belçika ise 6,9 puanla sıralamada yer buldu.

Doğuya gidildikçe puanlar geriliyor

Haritada Balkanlar ve Doğu Avrupa’ya doğru gidildikçe memnuniyet oranlarındaki düşüş dikkat çekti. Bölgede Slovenya 6,9 puanla en yüksek oranı yakalarken; Kosova ve Litvanya 6,7, Romanya 6,6, Estonya, Letonya ve Sırbistan 6,4 puan aldı.

Sıralamanın devamında Macaristan ve Kıbrıs 6,3, Karadağ 6,1, Hırvatistan 6, Bulgaristan 5,9 ve Rusya 5,8 puan kaydetti.

Ukrayna’nın ardından en düşük puan Türkiye’de

Listenin son sıralarında ise Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek 5,7 puanla yer aldı. Türkiye, 10 üzerinden aldığı 5,3 puanla Avrupa genelinde listenin en altlarında yer buldu. Araştırmada Türkiye’nin gerisinde kalan tek ülke, 4,7 puanla Ukrayna oldu.