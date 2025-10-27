Son Mühür - Galatasaray’ın performansına vurgu yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin tüm çabalarına rağmen sarı-kırmızılıların gerisinde kaldığını ifade etti.

"O kadar güç farkı oldu ki Fenerbahçe elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Galatasaray'ı yakalayamıyor. Bugün maçı izliyorsunuz, 'Acaba Göztepe Galatasaray'a rakip olabilir mi?' diyorsunuz. Tabii ki Göztepe'nin 10 kişi kalması da önemli ama Galatasaray'ın buna rağmen baskıya devam etmesi çok değerli"

Galatasaray'ın farkını açıkladı

"Galatasaray diğer kulüplerin yapmadığını yapıyor. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe. Galatasaray maçlara maç maç bakıyor. Hiç abartmıyorum; Osimhen'e, Torreira'ya, Sánchez'e sorsanız 'İki hafta sonra kimle oynuyorsunuz?' diye, futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur. Her maça ayrı konsantrasyonla çıkıyorlar"