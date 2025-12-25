Son Mühür- Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonuna girerken yerini sert bir kış koşuluna bırakıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren yurdumuz batı bölgelerden başlayarak dondurucu soğuklar ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde termometrelerin hissedilir derecede düşeceği öngörülürken, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde kendisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde 4 ila 10 derece arasında azalmasıyla birlikte, vatandaşların önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak kış şartlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Başkentte buzlanma alarmı ve ulaşımda aksama riski

Ankara Valiliği, başkent genelinde yaşanacak ani sıcaklık düşüşlerine karşı kritik bir uyarı yayımladı. Mevsim şartlarının aniden sertleşmesiyle birlikte Ankara'da hava sıcaklığının -3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde etkili olması beklenen şiddetli buzlanma ve don olayları, kara yolu ve hava yolu ulaşımında ciddi aksamalara sebebiyet verebilir. Şehir merkezinde ve çevre ilçelerde hissedilecek bu sert soğuk dalgasının, önümüzdeki hafta boyu etkisini koruyacağı vurgulanırken, yetkililer sürücülerin ve yayaların can güvenliği için don riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Ege Bölgesi ve Marmara'da beyaz esaret başlıyor

Ege ve Marmara bölgeleri de cuma gününden itibaren kışın en sert yüzüyle tanışmaya hazırlanıyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul için paylaştığı tahminlere göre, cumartesi günü şehrin yüksek kesimlerinde başlayacak olan karla karışık yağmur, pazartesi gününden itibaren il genelinde etkisini artıracak. Marmara Bölgesi'ndeki pek çok ilde sıcaklıkların sıfır ve sıfırın altına düşeceği öngörülürken, Ege'nin kuzey kesimlerinde de benzer bir tablo hakim olacak. Balıkesir, Manisa ve İzmir'in kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı, kıyı şeridinde ise dondurucu soğukların yaşamı zorlaştıracağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde deniz ulaşımında da fırtına ve soğuk hava nedeniyle gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Çiftçiler için kritik zirai don uyarısı

Sıcaklık düşüşlerinin sadece sosyal yaşamı değil, tarımsal üretimi de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde devam eden tarımsal faaliyetler, ani soğuma nedeniyle yüksek "zirai don" riskiyle karşı karşıya kalacak. Meteoroloji uzmanları, 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yaşanacak bu soğuk periyodun ürün kayıplarına yol açabileceği konusunda üreticileri uyardı. Konya'da sıcaklığın -8, Sivas'ta -13 ve Erzurum'da -17 derece gibi ekstrem seviyelere inmesi, tarım arazilerinde koruyucu önlemlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

İllere göre beklenen en düşük sıcaklık değerleri

Meteoroloji tarafından yayımlanan tahmin raporuna göre, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin pek çok merkezinde dondurucu rakamlar görülecek. Termometrelerin Erzurum'da -17, Sivas'ta -13 ve Afyonkarahisar'da -10 dereceyi göstermesi beklenirken, batı illerinde de durum farksız olmayacak. İstanbul ve Aydın gibi merkezlerin 0 dereceyi göreceği, İzmir ve Yalova gibi sahil kentlerinde ise sıcaklığın 1 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor. Kocaeli, Tekirdağ, Manisa ve Çanakkale gibi illerde ise sıcaklıkların eksi değerlere düşmesiyle kış şartlarının tüm ağırlığıyla hissedileceği bir hafta bizleri bekliyor.