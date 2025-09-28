Son Mühür- Sulu boya ve fırçasıyla harikalar yaratan ressam Rukiye Garip uluslararası arenade Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

Son güzel haberi paylaşan Garip,

''Çok mutluyum! Resmim, "Nakış" (Embroidery ), 2025 Almenara Uluslararası Sanat Yarışması'nda mansiyon ödülü aldı'' bilgisini paylaştı.



İki resmi yarı finalde...



Rukiye Garip'in gözü bir yandan da ABD'den gelecek habere çevrili.

Garip, ''Görsel sanatlarda beceriye dayalı eğitimin, standartların ve mükemmelliğin geri dönüşünü teşvik etmek amacıyla ABD'de kurulan "Art Renewal Center" (ARC) vakfının düzenlediği 18'nci Realist Resim Yarışmasında iki resmimle yarı finale geçip yoluma devam ediyorum.'' hatırlatmasında bulundu.

Ressam Rukiye Garip'in dikkat çeken eserleri Türkiye sınırları dışında da ses getirmeye devam ediyor.

Amerika' da yayınlanan prestijli sanat dergilerinden biri olan "American Art Collector" dergisinin Haziran sayısında, Garip'in resimleri ve resimlerine dair dört sayfalık kapsamlı bir makale sanatseverlerle buluşmuştu.