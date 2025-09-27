Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, Anadolu turunun Diyarbakır ve Kayseri ayağına mülki amirler tarafından izin verilmemesi üzerine konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Hayko Cepkin, Diyarbakır’daki konserinin iptal edilmesinden sonra sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Cepkin, Diyarbakır Valiliği’nin kendisine dönüş yaptığını ve eksik prosedürlerin tamamlanması için görüşme sağladıklarını bildiren Cepkin şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına.”

Kayseri konseri iptal edildi

Önceki gün yaptığı paylaşımda Cepkin, Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin mülki amirler tarafından etkinlik izni verilmediğini duyurmuş, bu nedenle her iki konserin tur listesinden çıkarıldığını ifade etmişti.

Cepkin, bilet süreçlerinde sıkıntı yaşanmadığını ancak iptallerin neden olduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.