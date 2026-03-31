Son Mühür / Osman Günden - 31 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi’nde bulunan tescilli Osmanlı mezarlığına ilişkin koruma sınırları yeniden belirlendi. Aynı kararda, bölgede planlanan yat limanı projesine dair imar planları da değerlendirmeye alındı.

Osmanlı mezarlığı için koruma alanı netleşti

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karara göre, daha önce tescilli olan eski Osmanlı mezarlığının bulunduğu parsellerin koruma alanı yeniden düzenlendi.

Buna göre, 514172 ada 661 ve 674 parsellerin doğrudan koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi. Söz konusu taşınmazlara ilgili koruma şerhlerinin işlenmesi ve sürecin Kurul Müdürlüğü’ne bildirilmesi istendi.

Yenifoça Yat Limanı planı değerlendirmeye alındı

Kararda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlatılan Yenifoça Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine de yer verildi.

Kurul, söz konusu planların tescilli mezarlık alanının koruma sınırları dışında kaldığını belirterek, planın ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesine hükmetti.

Kültür varlığı bulunursa çalışmalar durdurulacak

Kararda ayrıca önemli bir uyarı da yer aldı. Buna göre, proje sahasında yürütülecek çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde, faaliyetlerin derhal durdurulması zorunlu olacak.

Bu durumun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında en yakın müze müdürlüğü veya mülki idare amirliğine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

662 parsel için özel inceleme yapılacak

Kurul, geçmişte tescil edilen alanlardan biri olan 662 parsele ilişkin sürecin detaylı şekilde incelenmesine de karar verdi. Bu kapsamda Kadastro Müdürlüğü’nden, söz konusu parselin geçmişten günümüze durumunu gösteren krokilerin acil olarak iletilmesi istendi.

Ayrıca, bu parsel için kesin koruma alanının, kurul üyelerinin yerinde yapacağı inceleme sonrasında netleştirileceği belirtildi.

Kurul kararlarına uyma zorunluluğu vurgusu

Kararda, kamu kurumları ve ilgili tarafların koruma kurulu kararlarına uymasının yasal bir zorunluluk olduğu da hatırlatıldı. Bu kapsamda, daha önce alınan kurul kararlarının eksiksiz şekilde uygulanması gerektiği ifade edildi.

Bölge için kritik karar

Yenifoça’daki hem tarihi mirasın korunması hem de planlanan yatırımların dengelenmesi açısından önemli görülen bu karar, bölgedeki imar ve koruma süreçlerini doğrudan etkileyecek. Özellikle yat limanı projesi ile kültürel mirasın korunması arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.