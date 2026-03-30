İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan KYK kız yurdunda yaşanan olay güvenlik tartışmalarını gündeme taşıdı. Yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı belirtilen şüpheli yakalanarak tutuklanırken, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Yangın merdiveninden giriş girişimi

Olay, 29 Mart 2026 günü gece saatlerinde Bakırçay Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu’nda meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yangın merdiveninden yurda girmeye çalışan ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürülen U.K.’yi kısa sürede yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı, ardından tutuklandı

Emniyet güçleri tarafından olay yerinde yakalanan şüpheli U.K., gözaltına alındıktan sonra işlemleri için emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten resmi açıklama

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihbarın ardından güvenlik güçlerinin hızlı şekilde müdahale ettiği ve şüphelinin olay yerinden kaçamadan yakalandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca olayın tüm yönleriyle incelendiği ifade edildi.

Yurt müdürü görevden alındı

Olay sonrası başlatılan idari tahkikat kapsamında, yurt müdürü N.D.D.’nin görevden alındığı duyuruldu. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

Güvenlik önlemleri mercek altında

Yaşanan olayın ardından KYK yurtlarında güvenlik tedbirleri yeniden gündeme geldi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması adına gerekli denetimlerin artırılacağını belirtti.

