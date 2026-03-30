İzmir’in Ödemiş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamındaki spor müsabakaları, yoğun katılımla старт aldı. Binlerce öğrencinin yer aldığı organizasyon, hem rekabet hem de dayanışma ruhuyla dikkat çekti.

Açılışı Desticioğlu yaptı

Bahar Şenlikleri kapsamındaki spor etkinliklerinin açılışı, Sunullah Desticioğlu tarafından gerçekleştirildi. Programa ayrıca Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

6 farklı branşta mücadele

Organizasyon çerçevesinde öğrenciler; futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve badminton branşlarında kıyasıya mücadele edecek. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin katıldığı müsabakalar, sportif gelişimin yanı sıra sosyal etkileşimi de güçlendirmeyi hedefliyor.

Fair-play ve kardeşlik ön planda

Şenlik boyunca dostluk, kardeşlik ve fair-play anlayışı ön plana çıkarken, sahadaki rekabetin centilmence sürmesi amaçlanıyor. Öğrenciler hem yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor hem de takım ruhunu deneyimliyor.

3 bin 225 öğrenci aynı heyecanda buluştu

Toplam 3 bin 225 öğrencinin katıldığı organizasyon, ilçede büyük bir hareketlilik oluşturdu. Müsabakalar sırasında sahadaki heyecan kadar tribünlerdeki coşku da dikkat çekerken, etkinliklerin günler boyunca devam etmesi planlanıyor.

Eğitimden spora bütüncül yaklaşım

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği bu etkinlik, öğrencilerin sadece akademik değil, fiziksel ve sosyal gelişimlerine de katkı sunmayı hedefliyor. Bahar Şenlikleri, gençlerin spora teşvik edilmesi açısından önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.