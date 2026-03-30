İzmir Minibüsçüler Odası seçimleri, esnafın yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Üç adayın yarıştığı seçim, katılımın yüksek olduğu ve rekabetin öne çıktığı bir atmosferde gerçekleşti. Minibüs esnafı sandık başına giderken, süreç adayların projelerini ve hedeflerini açıklamasıyla başladı. Başkan adayları; Kader Atlı, Hatice Korkmaz ve Mehmet Kayışdikici genel kurulda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçim zaferi Atlı'nın!

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası seçimlerini kazanan isim Kader Atlı oldu. Başkan seçilen Atlı 580 oy alırken rakipleri Mehmet Kayışdikici 234, Hatice Korkmaz ise 22 oy alabildi.

Atlı ne demişti?

Genel kurulda konuşan Atlı, "Sorunları ve çözümleri iyi biliyorum. Çözüm bizde kadere inanmak lazım. 2026'da kasanın eksi olduğunu gördüm. Başkanımın söylediği şeyler ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Minibüsçü esnafının bir gün daha kayıp yaşamasını istemiyorum. Kalıcı çözümler üreteceğiz. Belediyeye entegre olurken, besleme hakları istiyoruz ve alacağız. Projelerimize kökten çözüm üreteceğiz. Birlikte başaralım, esnafımızın geleceğini birlikte inşa edelim." demişti.