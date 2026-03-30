Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Dr. Ahmet Özken, meclis toplantısında yaptığı sunumda Türkiye’nin dış ticaret açığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özken, özellikle Türk ihracatı açısından kritik öneme sahip olan “Made in EU” tasarısının olası etkilerine dikkat çekti.

Ahmet Özken: Doların içeride değer kaybetmesi açığın en büyük nedenlerinden biridir

Türkiye’nin en çok dış ticaret açığı verdiği sektörlerin enerji, kimyasal ürünler ve elektrik/ elektronik ürünleri olduğunu belirten ve 2025 92 milyar dolar dış ticaret açığı verildiğinin altını çizen EBSO Meclis Üyesi Ahmet Özken, “Türkiye 2024 yılında 82 milyar dolar, 2025 yılında ise 92 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir. Doların içeride değer kaybetmesi bunun en büyük nedenlerinden biridir.

2025 yılında dış ticareti fazlası veren ülkelere bakıldığında ise Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve İrlanda yer alıyor. İrlanda’nın görece üstün olduğu ürünlerin başında eczacılık ürünleri ve tıbbi ilaçlar yer alıyor. Türkiye’nin en çok dış ticaret açığı verdiği sektörlerin arasında enerji, kimyasal ürünler ve elektrik/elektronik ürünleri yer alıyor. İzlenmesi gereken yol haritası bellidir. Hizmet sektörü ihracatında teşviklerin artırılması gerekmektedir.”

“Lobi faaliyetlerinin artırılması gerekiyor”

Son olarak, Türkiye’nin, Gümrük Birliği aracılığıyla Made in EU kapsamına dahil edilmesi hakkında da düşüncelerini paylaşan EBSO Meclis Üyesi Ahmet Özken, söz konusu sürecin henüz yasalaşmadığını hatırlatarak, lobi faaliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti ve ekledi: “Made in EU’da Türkiye’nin yer alması çok önemli ancak henüz yasalaşmadı, bunun yasalaşması için lobi faaliyetlerinin artması çok önemlidir.”