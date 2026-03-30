İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde eğitime katkı sağlayacak önemli bir bağış protokolü hayata geçirildi. Hayırsever kardeşler Süleyman Üzümcü ve Birsun Çobanoğlu, babaları Ali Üzümcü’nün adını yaşatmak amacıyla sahip oldukları arsayı kamuya bağışladı.

Protokol Kaymakamlıkta imzalandı

Bağışa ilişkin resmi protokol, Kemalpaşa Kaymakamlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Kaymakam Musa Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Şube Müdürü Hakan İpek, Veli Üzümcü İlkokulu Müdürü Alper Güntay ile bağışçı aile katıldı.

Eğitim alanı için hisseler bedelsiz devredildi

Bağış kapsamında, Armutlu-Hürriyet Mahallesi sınırlarında yer alan eğitim alanındaki şahsi hisseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devredildi. Bu adımın, ilçedeki eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Ali Üzümcü’nün adı okulda yaşatılacak

Yapılan bağışın en anlamlı yönlerinden biri ise vefa duygusu oldu. İmzalanan protokol doğrultusunda, yapılacak okul binasında uygun bir alana bağışçıların babası Ali Üzümcü’nün ismi verilecek. Böylece Üzümcü’nün adı, yeni nesillerin eğitim alacağı bir kurumda yaşatılacak.

“Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Törende konuşan Kaymakam Musa Sarı, eğitimin toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekerek bağışçı aileye teşekkür etti. Sarı, “Gençlerimizin eğitimine katkı sağlayan bu tür destekler son derece kıymetlidir. İlçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hayırseverlere teşekkür plaketi

İmza töreninin ardından Kaymakam Sarı, eğitime sağladıkları katkıdan dolayı Üzümcü ailesine hediye takdim ederek teşekkürlerini iletti. Yapılan bağış, Kemalpaşa’da eğitime verilen desteğin güçlü bir örneği olarak değerlendirildi.

