Son Mühür / Atakan Başpehlivan - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Ömer Gökhan Tuncer başkanlık etti. İzmir Ticaret Borsası’nın 135’inci kuruluşu dolayısıyla 2000 fidanlık bir Hatıra Ormanı kurulacağını duyuran İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu'da yaşanan gerilim gündemdeydi!

Ortadoğu'da artarak süren gerilim hakkında konuşan Kestelli, "Ortadoğu yeni bir ateş çemberine daha girdi. Sona erse bile bölgedeki etkileri çok uzun sürecek bir büyük jeopolitik riskimiz oluştu. Bu süreç, ne yazık ki ülkemize ağır bir bedel ödetecek şekilde gelişiyor. Enerji fiyatlarında artış, tedarik zincirlerinde kırılma, yatırımcı iştahında azalma ve bölge ticaret hacminde gerileme başta olmak üzere, ülkemize kısa ve orta vadede negatif yansıması olacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’ye dair büyüme tahminleri düşürülürken cari açık ve enflasyon tahminleri daha şimdiden yükseltilmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Dayanıklı olmamızın şart olduğu alan tarım!"

Tarım sektöründeki krize de dikkat çeken Kestelli, "Dayanıklı olmamızın gerektiği alanların başında tarım geliyor. TÜİK tarafından, 2025 yılı son çeyrek ve yıllık büyüme oranları açıklandı. 2025 yılında Türkiye ekonomisi yaklaşık yüzde 3,6 oranında büyüdü. Büyümenin yapısıyla ilgili bazı ciddi tespitler yapmamız ve tarımdaki son durumu ele almamız gerekiyor. En dikkat çeken vahim gelişme ise tarım sektörüyle ilgili. Tarım sektörü 2025 yılında yaklaşık yüzde 8,8 oranında küçüldü. Sektör aynı zamanda küçülmekle de kalmadı. Gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay ise terihin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 1998 yılında tarımın milli gelirden aldığı pay yüzde 12,8’di. 2001 krizi sonrası yüzde 8,8’e geriledi. 2002’de 10,2’yi gördü. Adım adım küçüldü. Bugün itibariyle ise yüzde 5,2 ile tarihi dip seviyesine geldi." dedi.

"Tarım küçüldüğünde arz azalır, arz azaldığında fiyatlar yükselir!"

Sektördeki küçülmenin sadece tarımı değil; gıda fiyatlarını, enflasyonu, ithalatı ve kırsal gelirleri de doğrudan etkilediğini söyleyen Kestelli, "Tarım küçüldüğünde arz azalır, arz azaldığında fiyatlar yükselir. Son yıllarda oluşan gıda fiyatı artışlarını sadece enflasyonla değil, tarımsal üretimdeki yapısal sorunlarla birlikte değerlendirmeliyiz. Türkiye ekonomisi açısından en kritik konulardan birisi önümüzdeki dönemde tarımda verimlilik artışı olacak. Daha az suyla üretim, daha az maliyetle üretim, teknoloji kullanımı, dijital tarım uygulamaları ve verimlilik artışı gibi konular, daha fazla gündemimizde olmalı. Türkiye ekonomisi büyüyor ancak tarım sektörü küçülüyor." ifadelerini kullandı.