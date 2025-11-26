Washington’da, Beyaz Saray’a çok yakın bir bölgede silahlı saldırı meydana geldi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki askeri personelin vurulduğunu duyurdu. Olay kısa sürede ülkede geniş yankı uyandırdı.

Bakan Noem: “İki askeri personel vuruldu”

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, paylaşımında olayın Beyaz Saray yakınlarında gerçekleştiğini belirtti ancak saldırıya ilişkin ayrıntı vermedi. Açıklamada yaralananların Ulusal Muhafız personeli olduğunun altı çizildi.

Saldırı Beyaz Saray’dan bir blok uzaklıkta

Washington Polis Departmanı tarafından yapılan bilgilendirmede, saldırının Beyaz Saray’a bir blok mesafede yaşandığı aktarıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Bir şüpheli gözaltına alındı

Polis departmanı, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin kimliğine ve saldırının motivasyonuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Vurulan askerler hayatını kaybetti!

Ulusal Muhafız personeli olduğu belirtilen iki askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili federal ve yerel güvenlik birimleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Saldırının bireysel bir eylem mi yoksa planlı bir saldırı mı olduğu konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Uçuşlar durduruldu!

Yaşanan saldırı olayının ardından, Ronald Reagan Washington Havalimanı’nda uçuşların durdurulduğu öğrenildi.