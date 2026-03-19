İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülke hava sahasında ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının hedef alındığını açıkladı. Yapılan duyuruda, uçağın gece saatlerinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve ciddi hasar aldığı öne sürüldü.

İran tarafı, olayın sabaha karşı 02.50 civarında gerçekleştiğini belirtirken, uçağın akıbetine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

“Düşmüş olabilir” değerlendirmesi

DMO tarafından yapılan açıklamada, vurulan savaş uçağının büyük ihtimalle düştüğünün değerlendirildiği ifade edildi. Ancak uçağın kesin durumuna ilişkin net bir bilginin henüz bulunmadığı aktarıldı.

İranlı yetkililer, olayla ilgili teknik analizlerin sürdüğünü ve detayların ilerleyen süreçte paylaşılacağını duyurdu.

İran’dan “gelişmiş savunma sistemi” vurgusu

Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin son dönemde önemli ilerleme kaydettiği de vurgulandı.

Daha önce ABD ve İsrail’e ait 125’ten fazla kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğü hatırlatılarak, bu son müdahalenin entegre hava savunma kapasitesinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

İran ayrıca, F-35’in vurulduğu ana ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

ABD: “Uçak güvenli şekilde indi”

ABD cephesinden gelen açıklamalar ise İran’ın iddialarından farklı bir tablo ortaya koydu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, söz konusu F-35 savaş uçağının İran üzerinde görev sırasında acil iniş yaptığını doğruladı.

Hawkins, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çelişkili açıklamalar dikkat çekti

İran’ın “vuruldu” iddiası ile ABD’nin “acil iniş” açıklaması arasındaki fark, olayın perde arkasına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Uzmanlar, tarafların açıklamalarının doğrulanması için bağımsız kaynaklardan gelecek bilgilerin kritik olacağını ifade ediyor.

Bölgedeki gerilim yeni boyuta taşındı

Yaşanan gelişme, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. Özellikle beşinci nesil savaş uçaklarının hedef alındığı iddiaları, çatışmanın teknoloji ve savunma boyutunu da gündeme taşıdı.

Bölgede tansiyonun yükselmeye devam etmesi, uluslararası kamuoyunda endişeyle takip ediliyor.