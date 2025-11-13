Son Mühür / İzmir’de turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Karadeveci Turizm’in sahibi ve TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci ile aile bireyleri hakkında mahkeme tarafından üç ay süreyle geçici konkordato mühleti kararı verildi. 7101 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 287/1 maddesi gereğince yapılan incelemede, konkordato başvurusu için zorunlu olan İİK 286 kapsamındaki belgelerin eksiksiz şekilde sunulduğu tespit edildi. Bu kapsamda Gülin Karadeveci, İsmail Hakkı Karadeveci, Mürüvvet Karadeveci Ölmez ve Zehra Buket Karadeveci için 7 Kasım 2025 saat 16.00 itibarıyla üç aylık geçici mühlet karara bağlandı.

Konkordato komiseri atandı

Mahkeme, konkordatonun başarı ihtimalinin incelenmesi amacıyla bağımsız denetçi mali müşavir Vahap Yıldırım’ı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Davacılar yönünden aynı zamanda ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi. Dosyanın duruşmasının 23 Ocak 2026’da saat 14.00’te yapılacağı bildirildi. Karara göre alacaklılar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürebilecek ve talebin reddini isteyebilecek.

Geçtiğimiz aylarda başkan seçilmişti

Sektörde tanınan bir isim olan İsmail Hakkı Karadeveci, geçtiğimiz aylarda TÜRSAB İzmir BTK seçimlerinde 184 oy alarak başkan seçilmiş, “üretilen değere odaklı yönetim” vurgusuyla dikkat çekmişti.