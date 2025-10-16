Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlileri enflasyona karşı korumak ve güvenli alışverişle buluşturmak amacıyla hizmete açtığı tanzim satış mağazaları İZMAR, 12’inci şubesini Torbalı’da hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hızla kent geneline yayılan İZMAR’ın yeni mağazası, Torbalı Fevzi Çakmak Mahallesinde İzmirli ile buluştu. Mağazanın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Torbalılı katıldı.

DEMİR: TORBALI VERGİ REKORTMENİ

Açılış töreninde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Torbalı Türkiye’nin en fazla vergi veren ilçesi. 300 milyar geçkin vergi vermiş durumda torbalı vergi rekoru kırıyor. 133 katı. Biz torbalı belediyesine kilit vursak torbalı sınırlarında ödenen vergiyi 133 yıl beklesek ancak o sürede o parayı biriktirebiliyoruz. Ayrancılarda can ve mal kaybında sıkıntılar yaşıyoruz. Sağlık ise 2 sırada devlet hastanemiz var ama kadromuz yetmiyor. Ayrancılarda hastane imarlı yerimiz var verdik ancak, öyle bir projemiz yok dediler. İmdadımıza Cemil tugay yetişiyor. Özellikle ev ekonomisine katkı için halkçı emekçi anlayışımızla bugün torbalı halkına bir nebze oldun Cemil tugay elinden geleni yapıyor. Çok dertliyim ama bizi hiçbir şey yıldırmayacak. Cemil başkana bir dediğimizi iki etmediği için teşekkür ediyoruz” dedi

TUGAY: HER YERDEN BURAYA DA İZMAR AÇIN TALEPLERİ ALIYORUZ

İZMAR'ın açılması için vatandaşlardan yoğun talep olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’” Övünç başkanı dinlerken bir kez daha bir tarafım üzüldü bir tarafım umut doldu. Azmimizi asla kaybetmiyoruz. Birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. İzmir modeli diyebileceğimiz İZMAR'ın bir tanesini daha açmak için buradayız. İZMAR'a İzmir modeli dedik çünkü kentimiz Türkiye’ye örnek olacak işler yaptı. Kent hafızasında Tansaş çok fazla yer edinen marketti. Belediye işe halk arasında güven köprüsü ve aidat enerjisi gerçekleşiyordu. O modeli İZMAR adıyla bu dönemde bizler yeniden canlandırdık. İZMAR marketlerini kurarken ne marketçiliğe heves ettik ne de gelir ermek gibi bir niyetimiz var. Tamamen hizmet etmek için kurduk. Aracıları ortadan kaldırıyoruz ve doğrudan halka ulaştırma yönetimi oluyor. Piyasada ürünler ne kadar pahalı olsa da biz daha altında satış yapıyoruz. Et ve süt ürünleri belediyenin fabrikasında üretiliyor. Her ürün yüzde 25 daha ucuz satılıyor. Bizim amacımız insanların geçinmelerine yardımcı olmak. Her yerden buraya da izmar açın talepleri alıyoruz" diye konuştu.

20 MAĞAZA HEDEFİ

İZMAR zincirinin hızla büyüdüğünü aktaran Tugay, “Geçtiğimiz günlerde Aliağa’da 11’inci şubemizi açtık, bugün Torbalı’dayız. Bu yıl sonuna kadar 20 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Yakında Gediz, Buca, Gültepe ve Narlıdere şubelerimiz de açılacak" dedi.

“Torbalı’nın altyapısına 450 milyon liralık yatırım”

Başkan Tugay konuşmasında Torbalı’daki altyapı yatırımlarına da değindi. İZSU Genel Müdürlüğü’nün Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artış çalışmasının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 450 milyon liralık bir yatırımla tesisin kapasitesini üç katına çıkarıyoruz. Günlük arıtma kapasitesi 6 bin 900 metreküpten 25 bin metreküpe yükselecek. Çalışmalar tamamlandığında bu tesis, Çiğli ve Torbalı’dan sonra İzmir’in en büyük üçüncü arıtma tesisi olacak. Küçük Menderes Havzası’nın temiz geleceğine katkı sunacağız.”

“Belediye sigortası olmaya kararlıyız”

Tugay, konuşmasının sonunda “Halkımızı enflasyona ezdirmemeye ve hayat pahalılığına karşı belediye sigortası olmaya kararlıyız” diyerek sosyal belediyecilik vurgusunu yineledi.