Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamlamıştı.

VIOP'ta BIST 30 kontratları güne yüzde 0.74 artışla 12 bin 296 puandan başladı.

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 0.24'lük yükselişle 10.884 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda pozitif hava var...



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Federal hükümet kapalı olduğu için eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmadığı ABD'de özel sektörün açıkladığı verilerin Fed'in faiz indirimini desteklediğine dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz cumayı pozitif geçiren New York Borsası'nda Dow Jones endeksi yüzde 0,51 artarken, S&P 500 endeksi yatay seyretti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,28 azaldı.

Avrupa borsaları Almanya hariç yükseldi.

Asya borsalarında Japon Nikkei endeksi rekor seviyede yükselirken Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise kapanışa yakın yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Asya'da Güney Kore ve Çin'de tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Ons altın hız kesmiyor. Yüzde 1.29'luk yükselişle 3.930 dolardan, gram altın 5.264 TL'den işlem görüyor.

Brent petrol, OPEC+'in kararının ardından yüzde 1.36 yükselişle 65.41 dolardan satışa sunuluyor.

Bitcoin ise 123.743 dolardan işlem görüyor.